Trump ha selezionato alcuni membri per il “Consiglio per la pace” destinato a Gaza, in un contesto di crescente attenzione internazionale alla regione. Questa iniziativa si inserisce nel quadro di un processo di stabilizzazione, che segue la costituzione di un comitato tecnico palestinese di 15 membri, incaricato di gestire la governance quotidiana di Gaza nel dopoguerra.

La creazione del consiglio per la pace arriva poco dopo l’annuncio di un comitato tecnico palestinese di 15 membri, incaricato di gestire la governance quotidiana della Gaza del dopoguerra. Il comitato lavorerà sotto la supervisione del Consiglio per la pace, che Trump ha dichiarato di voler guidare in qualità di presidente. Il piano prevede anche l’ invio di una Forza Internazionale di Stabilizzazione per contribuire a proteggere Gaza e addestrare unità di polizia palestinesi qualificate. “La palla è ora nel campo dei mediatori, del garante americano e della comunità internazionale per rafforzare il comitato”, ha dichiarato Bassem Naim, un importante leader di Hamas. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i membri scelti da Trump per il “Consiglio per la pace” per Gaza

Leggi anche: Trump annuncia il Consiglio di Pace per Gaza. A Davos i nomi dei 12 membri

Leggi anche: Piano Usa per Gaza, nasce il Consiglio per la pace guidato da Trump

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Tutto quello che c'è da sapere sul referendum, gli eccessi del golden power, dieci anni di unioni civili, Macron contro Trump, la repressione in Uganda; Usa: americani lascino subito il Venezuela: Milizie armate. Diplomazia al lavoro per Trentini; Il team Mladenov per Gaza. La guida della fase 2 al bulgaro, cresciuto con Soros e scelto da Trump (di G. Belardelli); Gli Usa annunciano l’inizio della fase 2 a Gaza. Nominati in Egitto i 15 membri del Comitato palestinese.

Gaza, Trump: "Formato Consiglio di Pace, a breve i nomi" - Donald Trump ha annunciato la formazione di un Consiglio per la Pace su Gaza, definendolo il più grande e prestigioso mai creato. stream24.ilsole24ore.com