Il Maestro che salvò la Musica | visita guidata dell' Epifania

Il 6 gennaio si svolge una visita guidata natalizia dedicata alla mostra ‘Il Maestro che salvò la Musica’. Un’occasione per scoprire curiosità e approfondimenti sul mondo musicale, tra aneddoti su Mozart, Wagner e altri grandi compositori. Un percorso pensato per appassionati e curiosi, che invita a conoscere meglio la storia e le storie dietro le note, in un’atmosfera informale e rispettosa della tradizione.

il 6 gennaio visita guidata natalizia alla scoperta del museo con focus sulla mostra 'Il Maestro che salvò la Musica'Mozart sbagliava i compiti? La tastiera perfetta è insuonabile? Wagner era bolognese? Nell'orchestra di Respighi c'era un giradischi? Non lo sapete? Allora, non potete perdere le.

