Confesercenti al sindaco De Martinis su corso Umberto I | Facile attaccare ma è grave non aver fatto ciò che aveva promesso FOTO
«É facile attaccare l’associazione, che si era messa a disposizione per dare un contributo per una idea condivisa di un Corso Umberto I di qualità, mentre non si dice una parola su ciò che non è stato fatto sebbene fosse stato promesso: alleggerimento del traffico pesante, agevolazione dei. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Il sindaco di Montesilvano a Confesercenti su corso Umberto I: "Critiche inopportune e di scarsa coscienza"
“Dichiarazioni inopportune”: De Martinis bacchetta #Confesercenti Il sindaco di #Montesilvano ?non ha gradito le esternazioni sulla situazione di #CorsoUmberto ? criticata dalla rappresentante dei commercianti - facebook.com Vai su Facebook
Il sindaco di Montesilvano a Confesercenti su corso Umberto I: "Critiche inopportune e di scarsa coscienza" - Ottavio De Martinis risponde duramente alla presidente provinciale Marina Dolci dopo la denuncia, a nome degli esercenti, dei problemi sull'arteria stradale che sarebbero aumentati dopo i lavori fatti ... Segnala ilpescara.it
Kate Winslet fa un'amara riflessione sulla percezione della bellezza e dice che le giovani donne non sanno ... amica.it
Fuga al caldo per Irina Shayk: le foto in costume sono bollenti lookdavip.tgcom24.it
Droni, palloni e minacce nucleari. La pressione ibrida del Cremlino sull’Europa formiche.net
Costa «piange» per le minacce Usa. E il Pd invoca un gran corteo pro Ue laverita.info
Dossier Libera: Italia sotto mazzetta tv2000.it
Juventus, perché la sfida con il Pafos diventa fondamentale stilejuventus.com