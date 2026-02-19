Champions playoff | Bodo-Inter 3-1

L'Inter ha perso 3-1 contro il BodoGlimt nella partita di andata dei playoff di Champions League. La causa principale è stata una ripartenza fulminea dei padroni di casa al 20°, quando Fet ha segnato il primo gol dopo un assist di Hogh. I nerazzurri avevano iniziato bene, ma sono stati sorpresi dalla velocità degli avversari. Il risultato mette in salita la strada dell’Inter per qualificarsi agli ottavi, lasciando tutto aperto in vista del ritorno. La squadra di Inzaghi dovrà reagire nella prossima partita.

23.00 Inatteso stop per l'Inter in Norvegia nell'andata dei playoff. I padroni di casa passano in vantaggio (20') in un buon momento nerazzurro:rapida ripartenza, tacco di Hogh,stoccata di Fet. Palo di Darmian (26'),Pio Esposito riequilibra con una bella girata (30') favorita dall'incursione di Carlos Augusto. La ripresa si apre col palo di Lautaro (46') con la complicità di una deviazione. Il Bodo colpisce in pochi minuti: al 61' sassata di Hauge, al 64' Hogh spinge in rete a porta vuota.Ritorno a San Siro martedì prossimo.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Champions League, sorteggio playoff: l’Inter pesca il Bodo/GlimtL’Inter affronterà il BodoGlimt nei playoff di Champions League. Champions Knockout Playoff Andata Bodo Glimt - Inter in diretta Prime VideoBodoGlimt e Inter si sfidano questa sera per l’andata dei playoff di Champions League, trasmessa in esclusiva su Prime Video. UEFA Champions League Playoffs Bodø Glimt gegen Inter 3:1 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pronostico Bodo Glimt-Inter quote andata playoff Champions; Vigilia di Bodø/Glimt-Inter: la giornata dei nerazzurri; Bodo/Glimt-Inter oggi, playoff Champions League. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Bodo Glimt-Inter, orario e dove vederla (tv e streaming): le probabili formazioni dei playoff di Champions. Bodo Glimt-Inter, formazioni ufficiali e risultato LIVE dei playoff di Champions LeagueLeggi su Sky Sport l'articolo Bodo Glimt-Inter, formazioni ufficiali e risultato LIVE dei playoff di Champions League ... sport.sky.it Bodo-Inter, diretta Champions: risultato in tempo reale, le scelte di Chivu in NorvegiaI nerazzurri giocano l'andata del playoff contro la formazione di Knutsen. Tra una settimana il ritorno a Milano, chi vince affronta agli ottavi una tra City e Sporting Lisbona ... tuttosport.com Tre minuti da incubo per l'Inter a Bodo 61' Lautaro esce per un fastidio al polpaccio 61' Hauge segna il gol del 2-1 64' Hogh segna il gol del 3-1 #BodoInter #ChampionsLeague #Inter facebook BODO-INTER 3-1 (63' Hogh): GOL BODO Terzo gol del Bodo, Hogh segna a porta vuota x.com