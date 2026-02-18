Champions Knockout Playoff Andata Bodo Glimt - Inter in diretta Prime Video

BodoGlimt e Inter si sfidano questa sera per l’andata dei playoff di Champions League, trasmessa in esclusiva su Prime Video. La partita inizia alle 21, con la telecronaca di Piccinini e Ambrosini e uno studio dal vivo a Bodø. Le due squadre si preparano a giocare un match decisivo in Norvegia, dove il BodoGlimt cerca di sorprendere i nerazzurri.

BodøGlimt-Inter apre i playoff di Champions su Prime Video in diretta esclusiva con calcio d'inizio alle 21, telecronaca Piccinini Ambrosini e studio live da Bodø Tutto pronto per il playoff di andata che vedrà scendere in campo su Prime Video BodøGlimt-Inter. I norvegesi si preparano ad ospitare i nerazzurri di Cristian Chivu. Un primo atto decisivo per indirizzare la qualificazione alla fase.

Sorteggio Champions League: Inter al gelo contro il Bodo/Glimt, l’andata sarà esclusiva Prime VideoQuesta sera si è svolto il sorteggio della Champions League e l’Inter ha trovato subito una sfida difficile.

Bodo Glimt-Inter, andata playoff Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaIl Bodo Glimt ha affrontato l'Inter nell'andata dei playoff di Champions League 20252026, spinto dal desiderio di sfruttare il vantaggio del proprio stadio, conosciuto per le condizioni climatiche particolari che spesso complicano gli avversari.

