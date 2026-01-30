Champions League sorteggio playoff | l’Inter pesca il Bodo Glimt

L’Inter affronterà il BodoGlimt nei playoff di Champions League. Il sorteggio ha deciso, e ora la squadra di Inzaghi si gioca il passaggio ai gironi contro la formazione norvegese, scelta tra Benfica e BodoGlimt in base al piazzamento nel campionato. La partita si avvicina, e i nerazzurri si preparano a una sfida importante.

Champions League, si riparte dai playoff: per l'Inter la "scelta casuale" – in base al piazzamento nel classificone della fase campionato – tra Benfica e BodoGlimt. L'urna di Nyon ha detto che la Beneamata giocherà contro i norvegesi. Andata all'Aspmyra Stadion di Bodo (campo sintetico), ritorno che si giocherà in

