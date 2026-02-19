Calcio l’Inter crolla a Bodo e si complica la vita in Champions League Pareggio rocambolesco dell’Atletico Madrid

L’Inter ha subito una sconfitta pesante a Bodo, complicando il suo cammino in Champions League. La squadra ha perso 2-1 contro i norvegesi, che hanno sfruttato un errore difensivo nel secondo tempo. La sconfitta mette in difficoltà i nerazzurri nella corsa alla qualificazione, con poche possibilità di recupero nelle prossime partite. Intanto, l’Atletico Madrid ha pareggiato 2-2 contro il Porto in un match ricco di emozioni e occasioni fallite da entrambe le squadre. Questa sera si sono conclusi i match di andata dei play-off.

Con i quattro match disputati questa sera si è chiusa l'andata dei play-off della Champions League 2026. Per l'Italia brutte notizie. Dopo i ko di Atalanta e Juventus di ieri, infatti, si aggiunge anche quello dell'Inter che viene sconfitta in Norvegia e ora dovrà recuperare nella sfida di ritorno. Si sapeva che il campo del BodøGlimt non sarebbe stato semplice per l'Inter e il risultato finale lo ha confermato. I norvegesi, infatti, hanno centrato il successo per 3-1 ed ora i nerazzurri di mister Chivu dovranno ribaltare tutto a San Siro tra sei giorni. La sfida di Bodo prende il via con i padroni di casa che provano a imporre il proprio ritmo ed il proprio gioco e Fet dopo 20 minuti porta avanti i gialloneri.