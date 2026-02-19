Cesinali un anno dopo l' aggressione | cinque indagati

Un anno dopo l’aggressione avvenuta a Cesinali, sono stati iscritti nel registro degli indagati cinque persone. Due di loro sono accusate di aver partecipato direttamente alla violenza, mentre gli altri tre sono sospettati di aver aiutato gli aggressori a evitare le conseguenze. Le forze dell’ordine hanno raccolto prove e testimonianze che hanno portato a questa fase dell’indagine. La comunità attende con ansia ulteriori sviluppi, mentre le indagini continuano a fare passi avanti. La vicenda resta al centro dell’attenzione locale.

Cesinali, un anno dopo l'aggressione: cinque indagati, due accusati di violenza, tre di favoreggiamento A distanza di un anno dalla violenta aggressione che ha scosso la comunità di Cesinali, le indagini hanno condotto a un esito conclusivo. Due giovani, di ventidue e ventitré anni, sono accusati di essere i responsabili di un brutale attacco ai danni di un ventenne del paese. Accanto a loro, altre tre persone sono state denunciate per favoreggiamento, ritenute colpevoli di aver ostacolato il corso della giustizia. Le accuse sono state formalizzate dai Carabinieri della Compagnia di Solofra, con il supporto investigativo dei militari della Stazione di Aiello del Sabato, guidati dal maresciallo capo. Cesinali, i Carabinieri stringono il cerchio sui presunti aggressori di Via Salice: cinque indagatiCESINALI- Hanno ventidue e ventitre' anni i presunti autori della brutale aggressione ai danni di un ventenne di Cesinali avvenuta un anno fa, quando il giovane era stato prelevato con una scusa e con ...