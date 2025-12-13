Scontri dopo il rave I cinque giovani indagati restano in libertà

Dopo il rave di Halloween, cinque giovani sono stati indagati per aver tentato di investire i poliziotti all’uscita dello stabilimento occupato. Nonostante la gravità delle accuse, i ragazzi rimangono in libertà. La procura ha sottolineato come le loro azioni abbiano rappresentato un serio pericolo per l’incolumità degli agenti, senza alcuna giustificazione legata alla situazione di emergenza.

Secondo la procura all'uscita dallo stabilimento occupato al termine del rave di Halloween, a bordo di camper e auto, avevano concretamente messo in pericolo la vita dei poliziotti tentando di investirli: le loro azioni non potevano in alcun modo essere giustificate dalla concitazione del momento. I giudici, però, hanno sostanzialmente rigettato l'appello della procura, nella persona del dottor Amara – che aveva chiesto la custodia in carcere per i tre conducenti dei mezzi e gli arresti domiciliari per altri due indagati che si trovavano a bordo – a fronte della decisione del Gip che aveva disposto solo due obblighi di dimora.

Modena, scontri al rave party

