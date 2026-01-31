Ferimento in zona universitaria | cinque persone fermate dopo un’aggressione a Bologna

Una rissa violenta si è scatenata ieri sera nella zona universitaria di Bologna. Cinque persone sono state fermate dalla polizia dopo un’aggressione che ha lasciato alcuni feriti. La scena si è svolta in un’area molto frequentata da studenti, e al momento non sono ancora chiare le cause dello scontro. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa abbia scatenato la rissa.

Un tentativo di omicidio ha sconvolto la zona universitaria di Bologna nella tarda serata di ieri, con cinque persone trattenute dalle forze dell’ordine in seguito a un’aggressione avvenuta in un’area frequentata da studenti. L’episodio si è verificato intorno alle 23.30 in via Zamboni, nei pressi di edifici accademici e locali studenteschi, in un tratto del centro storico già segnalato in passato per tensioni legate al consumo di sostanze e al brusco aumento di presenze notturne. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, una persona è stata colpita con un oggetto contundente, probabilmente un tubo metallico, subendo ferite gravi al capo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ferimento in zona universitaria: cinque persone fermate dopo un’aggressione a Bologna Approfondimenti su Bologna Zona Universitaria Arresti a Bologna dopo scontro armato in centro: cinque persone fermate con coltelli e lame seghettate Questa mattina a Bologna la polizia ha arrestato cinque persone dopo uno scontro armato in pieno centro. Operazione antidroga a Bologna: cinque persone fermate in flagranza durante blitz della polizia La polizia di Bologna ha arrestato cinque persone durante un blitz nella notte tra sabato e domenica. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Bologna Zona Universitaria Argomenti discussi: Ferito a colpi di machete. Una vendetta tra pusher. Scattano cinque arresti; Caccia all'uomo con coltelli e machete: l'agguato in pieno centro | VIDEO; Bologna, tentato omicidio in zona universitaria a colpi di machete e catene: cinque arresti; Rapina in zona universitaria a due giovani spagnoli: arrestato uno dei responsabili. . In contrada Olivola, nella zona del campo di aviazione, un incidente ha coinvolto un elicottero ha provocato la morte di una persona – un pilota 76enne di Airola, ex manager – e il grave ferimento del pa - facebook.com facebook Le onde invadono la zona costiera: disagi e allagamenti, ma nessun ferito #Nazionale x.com

