Samira Lui a Striscia la notizia su Canale 5 | ospite e dietro il bancone nella puntata di giovedì

Samira Lui torna in tv e questa volta si mostra anche dietro il bancone di Striscia la Notizia. La conduttrice sarà ospite della puntata di giovedì sera su Canale 5, dove si farà vedere insieme a Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio. La sua presenza ha già fatto parlare, anche perché non era scontato vederla così, in un ruolo diverso dal solito.

Samira Lui torna al centro dell’attenzione televisiva: secondo le anticipazioni diffuse nelle ultime ore, sarà ospite di Striscia la notizia su Canale 5 nella puntata di giovedì sera e farà anche un passaggio “dietro il bancone” accanto a Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio. La presenza non viene descritta come una comparsata rapida, ma come un coinvolgimento pensato per accompagnare l’intera serata tra intrattenimento, battute e una parentesi musicale. Il quadro, insomma, suggerisce un tassello in più nella crescita televisiva di Samira Lui, già molto visibile negli ultimi mesi in prime time. E ora la domanda è inevitabile: si tratta di un’ospitata isolata o di un segnale verso nuove collaborazioni più stabili? Samira Lui a Striscia la notizia: cosa dicono le anticipazioni sulla puntata di giovedì. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

Questa sera, mentre a Bergamo si gioca Atalanta-Juventus di Coppa Italia, su Canale 5 va in onda la terza puntata di Striscia la Notizia.

Samira Lui è al suo grande esordio dietro al bancone di Striscia facebook