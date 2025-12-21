Cerimonie olimpiche e paralimpiche oltre alle Zone Rosse c' è anche la Zona Gialla
In vista delle cerimonie olimpiche e paralimpiche del 2026, Verona si prepara a un importante intervento di sicurezza e regolamentazione della mobilità. Oltre alle Zone Rosse, sarà istituita anche la Zona Gialla per garantire un'organizzazione efficace degli eventi e la tutela dei cittadini.
In vista delle cerimonie olimpiche e paralimpiche del 2026, Verona si prepara a un importante intervento di sicurezza e regolamentazione della mobilità. Nella riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica (Cosp) dello scorso 10 dicembre, non è stato deciso soltanto il ripristino. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Cerimonie olimpiche e paralimpiche, definita la Zona Gialla. Pass obbligatorio per spostarsi.
