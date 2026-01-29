Verona si prepara a vivere settimane intense con le cerimonie olimpiche e paralimpiche del 2026. Da oggi, nel centro storico scattano i divieti di accesso e si può chiedere il pass per entrare. La città si organizza per gestire l’afflusso di visitatori e garantire lo svolgimento degli eventi senza problemi.

Sicurezza, pass di accesso e misure straordinarie per gli eventi in Arena: il Comune attiva la piattaforma per residenti, attività e strutture ricettive Verona si appresta a vivere settimane di straordinaria visibilità internazionale in vista delle cerimonie olimpiche e paralimpiche del 2026. Domenica 22 febbraio l’Arena ospiterà la cerimonia di chiusura dei XXV Giochi olimpici invernali, mentre venerdì 6 marzo l’anfiteatro scaligero tornerà protagonista con la cerimonia di apertura dei XIV Giochi paralimpici. Due eventi di portata globale che comportano un articolato piano di sicurezza e organizzazione, con ricadute dirette sulla vita quotidiana del centro storico.🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondimenti su Verona Cerimonie

In vista delle cerimonie olimpiche e paralimpiche del 2026, Verona si prepara a un importante intervento di sicurezza e regolamentazione della mobilità.

Verona si appresta ad accogliere le cerimonie ufficiali delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, portando modifiche alla viabilità nel centro città.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Verona Cerimonie

Argomenti discussi: Cerimonie olimpiche e paralimpiche a Verona, scatta la Zona Gialla in centro: i divieti e come richiedere il pass; Predazzo: inaugurazione del Villaggio Olimpico e Paralimpico e dello Stadio del Salto; A tutta Olimpiadi, dalla Cerimonia di Apertura dei Giochi ai francobolli celebrativi; Cerimonie olimpiche in Arena, scatta la zona gialla: date, divieti, chi e come può richiedere il pass.

Olimpiadi a Paralimpiadi, zona gialla off limits a Verona: divieti e accessi, come richiedere il passPer le cerimonie di Olimpiadi e Paralimpiadi in Arena, il centro di Verona diventa zona gialla off limits: si accede solo con il pass. veronaoggi.it

Olimpiadi Invernali, da Cortina a Bormio: la mappa delle strade chiuse e le date delle ZTLLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Invernali, da Cortina a Bormio: la mappa delle strade chiuse e le date delle ZTL ... tg24.sky.it

Olimpiadi, scatta la “zona gialla”, pass obbligatori e stop al traffico In vista delle cerimonie olimpiche e paralimpiche in Arena, Verona introduce la zona gialla: pass obbligatori, divieti di transito e sosta e nuove regole per residenti e attività.... - facebook.com facebook

Cerimonie olimpiche in Arena, scatta la «zona gialla»: date, divieti, come e chi può richiedere il pass x.com