Le ' torri Bulgarella' verso il completamento | vicina l' apertura della Torre Nord
Le torri Bulgarella di Pisanova sono prossime alla conclusione, con l'apertura della Torre Nord prevista per gennaio 2026. Dopo oltre dieci anni dal fermo dei lavori nel 2013, i grattacieli si avvicinano alla conclusione, segnando un importante passo avanti nel progetto di riqualificazione dell'area. La finalizzazione di queste strutture rappresenta un traguardo rilevante per lo sviluppo urbano di Pisanova.
Oltre 10 anni fa, nel 2013, lo stop al cantiere. A gennaio 2026 i grattacieli di Pisanova, noti come 'torri Bulgarella', sono quasi completati. C'è stata ieri, 9 gennaio, la visita al cantiere della 'Torre Nord' del sindaco di Pisa Michele Conti, immobile la cui apertura è annunciata come. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Campo Scuola, apertura più vicina: “Omologazione, ampliamento con abbattimento e nuove torri faro” GALLERIA FOTOGRAFICA
Leggi anche: Campo Scuola, apertura più vicina: “Omologazione, ampliamento con abbattimento e nuove torri faro” GALLERIA FOTOGRAFICA
Le 'torri Bulgarella' verso il completamento: vicina l'apertura della Torre Nord - Il cantiere, fermo per anni, è stato riattivato nel 2024 a seguito dell'acquisizione da parte di ATI Invest. pisatoday.it
Morto Andrea Bulgarella: le «torri», il calcio e quelle false accuse di mafia. Storia di un imprenditore che ha segnato Pisa e Lucca - Imprenditore di successo e presidente di calcio, ma anche personaggio a suo tempo discusso e accusato - corrierefiorentino.corriere.it
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.