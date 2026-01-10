Le ' torri Bulgarella' verso il completamento | vicina l' apertura della Torre Nord

Le torri Bulgarella di Pisanova sono prossime alla conclusione, con l'apertura della Torre Nord prevista per gennaio 2026. Dopo oltre dieci anni dal fermo dei lavori nel 2013, i grattacieli si avvicinano alla conclusione, segnando un importante passo avanti nel progetto di riqualificazione dell'area. La finalizzazione di queste strutture rappresenta un traguardo rilevante per lo sviluppo urbano di Pisanova.

Morto Andrea Bulgarella: le «torri», il calcio e quelle false accuse di mafia. Storia di un imprenditore che ha segnato Pisa e Lucca - Imprenditore di successo e presidente di calcio, ma anche personaggio a suo tempo discusso e accusato - corrierefiorentino.corriere.it

