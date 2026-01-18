Centro autismo serve la variante

Il centro autismo richiede una variante per poter realizzare nuove strutture diverse rispetto al progetto iniziale. Nonostante la richiesta di riduzione della cubatura fatta da Paolo Ricci, la variante rimane necessaria per garantire le esigenze funzionali e di sviluppo dell’intervento. Questa modifica permette di adeguare il progetto alle normative e alle specifiche richieste, assicurando un risultato compatibile con le finalità previste.

"Ho chiesto al Paolo Ricci di ridurre la cubatura del progetto, ma la variante resta necessaria anche per nuove strutture diverse dal centro autismo ". È quanto ha dichiarato il sindaco Fabrizio Ciarapica, durante l'incontro organizzato dal Comitato Cea insieme con le famiglie che si battono per la realizzazione di un nuovo centro per l'autismo. In biblioteca comunale il primo cittadino si è detto disposto ad accogliere altre soluzioni. "Ben vengano – ha rimarcato –, ma approvare la variante urbanistica per poter edificare in località Fonte San Pietro non significa pregiudicare le altre possibilità.

"Centro autismo, sì al progetto ridotto" - L’opposizione non metta ostacoli: sarebbe un danno per tante famiglie" ... msn.com

"Centro autismo, il progetto è in regola?" - La minoranza chiede un summit anche con la Regione: "È essenziale l’accreditamento della struttura perché sia gratuita" ... msn.com

Stasera si parla del centro per l’autismo. La sala Cecchetti della biblioteca comunale ospiterà il dibattito organizzato dal Comitato Cea... - facebook.com facebook

