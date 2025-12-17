Sanità e critiche l' Asp a muso duro | Affermazioni false e offensive spesi 118 milioni

L'Asp risponde alle recenti critiche del deputato dell'Ars Matteo Sciotto, definendo infondate le accuse e ribadendo la trasparenza nelle spese. In una nota ufficiale, l'ente elenca interventi programmati e fondi stanziati, respingendo le accuse ritenute offensive e false, e sottolineando l'impegno nell'erogazione di servizi sanitari adeguati.

