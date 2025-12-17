Sanità e critiche l' Asp a muso duro | Affermazioni false e offensive spesi 118 milioni
L'Asp risponde alle recenti critiche del deputato dell'Ars Matteo Sciotto, definendo infondate le accuse e ribadendo la trasparenza nelle spese. In una nota ufficiale, l'ente elenca interventi programmati e fondi stanziati, respingendo le accuse ritenute offensive e false, e sottolineando l'impegno nell'erogazione di servizi sanitari adeguati.
Un lungo elenco contenente interventi programmati e fondi stanziati. Così l'Asp replica al deputato dell'Ars Matteo Sciotto pur senza nominarlo nella nota diffusa ai giornali. L'esponente di Sud Chiama Nord in diverse occasioni ha puntato il dito contro la gestione degli ospedali della provincia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
