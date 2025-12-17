Sanità e critiche l' Asp a muso duro | Affermazioni false e offensive spesi 118 milioni

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Asp risponde alle recenti critiche del deputato dell'Ars Matteo Sciotto, definendo infondate le accuse e ribadendo la trasparenza nelle spese. In una nota ufficiale, l'ente elenca interventi programmati e fondi stanziati, respingendo le accuse ritenute offensive e false, e sottolineando l'impegno nell'erogazione di servizi sanitari adeguati.

Immagine generica

Un lungo elenco contenente interventi programmati e fondi stanziati. Così l'Asp replica al deputato dell'Ars Matteo Sciotto pur senza nominarlo nella nota diffusa ai giornali. L'esponente di Sud Chiama Nord in diverse occasioni ha puntato il dito contro la gestione degli ospedali della provincia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: Serata di tensione nella piazzetta, giovani ubriachi si affrontano a muso duro

Leggi anche: Gasparri: “Mi attaccano per parole su Goracci? Da lei affermazioni false e incaute, si scusi”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.