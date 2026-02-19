Celtics pronti a ingaggiare Banton

I Boston Celtics stanno considerando l’ingaggio di Banton, un giocatore che potrebbe rafforzare la squadra già da subito. La decisione nasce dall’esigenza di migliorare le rotazioni e aumentare la profondità del roster per la prossima stagione. I dirigenti sono impegnati a trovare un accordo che sia vantaggioso sia per il team che per il giocatore, senza sforare i limiti economici imposti dal salary cap. Nei prossimi giorni si attendono aggiornamenti sul possibile trasferimento.

Le manovre legate al roster dei Boston Celtics puntano a integrare elementi utili a breve termine, mantenendo al contempo controllo sui vincoli di bilancio. Dalano Banton è stato messo sotto contratto per 10 giorni, confermato da Michael Scotto. L'esterno ha già vestito la maglia dei Celtics nella stagione 202324, chiudendo quel periodo con 24 presenze e successivamente tornando sul mercato come free agent dopo un periodo con i Clippers. Questa mossa si inserisce in una cornice di mercato orientata a valutare opzioni concrete sul breve periodo, senza rinunciare alla gestione delle risorse disponibili.