mai dare per morti i boston celtics

I Boston Celtics si trovano di nuovo a lottare dopo l’infortunio di Jason Tatum. La rottura del tendine d’Achille dell’attaccante durante la serie contro i New York Knicks ha fatto cambiare subito le carte in tavola. La squadra dovrà ora affrontare le sfide senza uno dei suoi uomini più importanti, ma i tifosi non si arrendono e sperano in un recupero rapido.

La rottura del tendine d’Achille subita da Jason Tatum durante la serie contro i New York Knicks ha portato le priorità dei Boston Celtics a cambiare rapidamente e in maniera drastica. Il roster che nel 2024 ha vinto il titolo non poteva più essere tenuto insieme in una squadra non competitiva. In estate la dirigenza ha lavorato per alleggerire il monte salariale e mettersi al riparo dal secondo apron. In pochi giorni sono andati via Holiday, Porzingis e Horford, 3 dei 7 giocatori con più minuti della squadra. La stagione è quindi iniziata con un roster costruito intorno a Brown, White e Pritchard. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

Nella notte NBA, Celtics e Lakers subiscono sconfitte importanti.

Nella notte italiana si sono disputate le partite della NBA 2025-2026, con otto squadre in campo per migliorare la loro posizione in classifica.

NBA trade alert: Boston prende Vucevic per tornare al titolo I Celtics prendono Nikola Vucevic dai Bulls per rinforzare il centro. Boston cede Simons e una scelta. Chicago continua il rebuild. Tutti i dettagli della trade. Leggi su: - facebook.com facebook

I Boston #Celtics che, forse anche a sorpresa, si trovano ai vertici dell'Est, si rinforzano vicino al ferro con il centro Montenegrino #Vucevic, cedendo #Simons ai #Bulls, che ora sono pieni di guardie a roster. x.com