Celtics rimontano e superano i Miami Heat

I Boston Celtics hanno fatto l’impresa nella notte di basket, recuperando 22 punti di svantaggio e vincendo 98-96 contro i Miami Heat. La partita sembrava già nelle mani dei Miami, ma i Celtics hanno preso in mano la situazione nel secondo tempo e sono riusciti a ribaltare il risultato. Un finale emozionante, con i Celtics che conquistano una vittoria importante in rimonta.

Una rimonta decisiva ha contraddistinto la notte di basket, con i Celtics capaci di recuperare 22 punti di svantaggio e di chiudere la gara 98-96 contro i Miami Heat. Le prove delle stelle interne hanno trascinato la rimonta: Jaylen Brown si è distinto con 29 punti, seguito da Payton Pritchard con 24 punti. L’esordio di Nikola Vucevic in maglia Celtics ha aggiunto una doppia doppia da 11 punti e 12 rimbalzi, contribuendo a dare consistenza al pitturato e a dare fiducia al gruppo nel momento chiave della gara. La serata non è stata lineare: i Heat hanno preso inizialmente il controllo, mettendo insieme un parziale di 15-2 e toccando anche il +22 nel primo tempo, chiuso in vantaggio 59-38. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Celtics rimontano e superano i Miami Heat Approfondimenti su Celtics Heat NBA: Miami Heat inarrestabili, cade la capolista a Est. Celtics corsari, Clippers trascinati da Leonard L'NBA continua a offrire sfide imprevedibili, con Miami Heat che ottiene la quarta vittoria consecutiva battendo Detroit in trasferta. NBA, blitz degli Spurs in casa dei Celtics. Cadono gli Heat di Fontecchio Nella notte NBA, i San Antonio Spurs hanno ottenuto una vittoria in trasferta contro i Boston Celtics, con il punteggio di 100-95 al TD Garden. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Boston Celtics vs Miami Heat 4th Qtr Jan 15. 2025 Highlights | NBA Ultime notizie su Celtics Heat Argomenti discussi: Basket i risultati della notte NBA 7 febbraio | i Pistons schiacciano i Knicks vittorie anche per Celtics e Bucks. Simone Fontecchio quindi finirà la stagione con i Miami Heat (a meno di speriamo improbabili tagli). x.com MIAMI HEAT: SIMONE FONTECCHIO A RISCHIO TRADE https://sportando.basketball/miami-heat-simone-fontecchio-a-rischio-trade/ facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.