Ceccarelli un' articolazione dell' Anm | la giudice inchioda Parodi l' ultima menzogna

La giudice Natalia Ceccarelli ha smascherato le false dichiarazioni di Parodi, creando scompiglio nel mondo giudiziario. Durante un intervento pubblico, Ceccarelli ha affermato che l’Anm rappresenta solo un’“articolazione” e non un’istituzione autonoma, come sostenuto dall’ex presidente. La sua critica si concentra sul fatto che l’Associazione non svolge un ruolo indipendente, ma si muove sotto la guida di interessi politici. La vicenda si inserisce nel dibattito acceso sul referendum sulla giustizia che si avvicina rapidamente.

Il referendum sulla giustizia si avvicina e il dibattito si accende. La giudice Natalia Ceccarelli, toga alla Corte d’appello di Napoli e componente del direttivo dell’ Associazione nazionale magistrati, smonta la versione ufficiale e accende la miccia dentro la magistratura: “Altro che organismo indipendente. Ma quale organo autonomo. Il Comitato per il No è un’articolazione dell’Anm”. Il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Cesare Parodi, aveva replicato alle richieste di chiarimento del ministro della Giustizia Carlo Nordio – tramite la capa di gabinetto Giusi Bartolozzi – sostenendo che il Comitato “è soggetto, anche giuridico, assolutamente autonomo”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

