La giudice Ceccarelli commenta le recenti dichiarazioni dell'Anm, definendole come uno slogan da imbonitori per il No. Secondo lei, la credibilità dei magistrati si fonda sulla loro compostezza e sulla serietà istituzionale. Quando l’Associazione nazionale magistrati si riduce a un linguaggio semplificato, si rischia di compromettere l’immagine e la fiducia nel sistema giudiziario.

“La credibilità di noi magistrati si basa sulla nostra compostezza istituzionale. Nel momento in cui noi, come Associazione nazionale magistrati, scendiamo a un livello di semplificazione così estremo, come quello espresso con i cartelloni sui ‘giudici che saranno sottoposti alla politica’, è chiaro che perdiamo credibilità e autorevolezza”. Lo dice al Foglio Natalia Ceccarelli, giudice della Corte d’appello di Napoli e componente del Comitato direttivo centrale dell’Anm. Proprio alla riunione del direttivo di sabato, Ceccarelli ha preso la parola e ha criticato fortemente le iniziative del sindacato togato: “Con la divulgazione di quei manifesti, l’Anm ha abdicato a un qualsivoglia approccio tecnico al merito della riforma, abbracciando il modus degli imbonitori. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “Dall’Anm slogan da imbonitori per il No”. Parla la giudice Ceccarelli

Leggi anche: Famiglia nel bosco, parla la giudice: «Così tuteliamo il diritto alla felicità per quei bambini». L’Anm contro Nordio e Salvini

Russia, mandato d’arresto per il giudice italiano Aitala. Anm: “Governo intervenga”La Russia ha emesso un mandato d’arresto nei confronti del giudice italiano della Corte Penale Internazionale, Aitala, condannato in contumacia a 15 anni di carcere.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

“Dall'Anm slogan da imbonitori per il No”. Parla la giudice Ceccarelli - Con i cartelloni sui ‘giudici che saranno sottoposti alla politica’ perdiamo credibilità e autorevolezza", dice Natali ... ilfoglio.it