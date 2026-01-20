Dall’Anm slogan da imbonitori per il No Parla la giudice Ceccarelli
La giudice Ceccarelli commenta le recenti dichiarazioni dell'Anm, definendole come uno slogan da imbonitori per il No. Secondo lei, la credibilità dei magistrati si fonda sulla loro compostezza e sulla serietà istituzionale. Quando l’Associazione nazionale magistrati si riduce a un linguaggio semplificato, si rischia di compromettere l’immagine e la fiducia nel sistema giudiziario.
“La credibilità di noi magistrati si basa sulla nostra compostezza istituzionale. Nel momento in cui noi, come Associazione nazionale magistrati, scendiamo a un livello di semplificazione così estremo, come quello espresso con i cartelloni sui ‘giudici che saranno sottoposti alla politica’, è chiaro che perdiamo credibilità e autorevolezza”. Lo dice al Foglio Natalia Ceccarelli, giudice della Corte d’appello di Napoli e componente del Comitato direttivo centrale dell’Anm. Proprio alla riunione del direttivo di sabato, Ceccarelli ha preso la parola e ha criticato fortemente le iniziative del sindacato togato: “Con la divulgazione di quei manifesti, l’Anm ha abdicato a un qualsivoglia approccio tecnico al merito della riforma, abbracciando il modus degli imbonitori. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
