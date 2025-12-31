C'è un solo modo per risolvere il problema delle aggressioni dei Pitbull e non riguarda i Pitbull

In molte situazioni di aggressioni canine, le cause spesso vanno ricercate nel comportamento e nella gestione degli animali. Recentemente, a Capena (Roma), una donna ha ucciso il Pitbull di famiglia mentre tentava di difendere il marito da un'aggressione. Questo episodio evidenzia l'importanza di approcci responsabili e preventivi per garantire la sicurezza di tutti, senza generalizzare sui singoli cani o razze.

A Capena, in provincia di Roma, una donna ha ucciso il Pitbull di famiglia mentre il cane aggrediva il marito. Ma non sono i Terrier di tipo Bull ancora una volta da colpevolizzare ma un'assenza di conoscenza della specie in quanto tale e la mancanza di riflessioni serie sulla cosiddetta "proprietà responsabile". Ecco qual è la nostra idea di convivenza con il "miglior amico dell'uomo", di qualsiasi razza si tratti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

