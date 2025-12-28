Transizione energetica l' 80% delle imprese scaligere riconosce il valore delle rinnovabili

In provincia di Verona, l'80% delle imprese riconosce l'importanza delle energie rinnovabili nella transizione energetica. Le aziende locali vedono questa trasformazione non solo come un adempimento normativo, ma come un'opportunità strategica per migliorare la propria competitività e sostenibilità nel lungo termine. Un approccio che evidenzia un cambiamento di prospettiva verso un futuro più responsabile e innovativo.

