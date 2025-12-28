Transizione energetica l' 80% delle imprese scaligere riconosce il valore delle rinnovabili
In provincia di Verona, l'80% delle imprese riconosce l'importanza delle energie rinnovabili nella transizione energetica. Le aziende locali vedono questa trasformazione non solo come un adempimento normativo, ma come un'opportunità strategica per migliorare la propria competitività e sostenibilità nel lungo termine. Un approccio che evidenzia un cambiamento di prospettiva verso un futuro più responsabile e innovativo.
Le imprese del territorio veronese guardano alla transizione energetica non più come a un obbligo burocratico, ma come a una leva fondamentale per la competitività futura. Secondo i dati più recenti, l'80% delle aziende locali riconosce il ruolo strategico delle energie pulite per garantire la. 🔗 Leggi su Veronasera.it
