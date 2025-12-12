Il presepe vivente di Casalnuovo Monterotaro dove la tradizione borbonica incontra l’identità locale

12 dic 2025

Il presepe vivente di Casalnuovo Monterotaro, alla IX edizione, rappresenta una tradizione radicata che unisce la comunità locale e i visitatori in un’atmosfera natalizia ricca di storia e cultura. Un evento che, ogni anno, ripropone con entusiasmo la magia del Natale, attirando numerosi partecipanti e appassionati delle tradizioni popolari.

Casalnuovo Monterotaro si prepara a rivivere la magia del Natale con il tradizionale presepe vivente, giunto alla IX edizione, un evento ormai atteso dalla comunità e dai visitatori dei paesi limitrofi.  A organizzare la manifestazione è la Pro Loco De Rocca di Casalnuovo Monterotaro, in sinergia. Foggiatoday.it

Il presepe vivente di Casalnuovo Monterotaro, dove la tradizione borbonica incontra l'identità locale

