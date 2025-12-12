Il presepe vivente di Casalnuovo Monterotaro dove la tradizione borbonica incontra l’identità locale

Il presepe vivente di Casalnuovo Monterotaro, alla IX edizione, rappresenta una tradizione radicata che unisce la comunità locale e i visitatori in un’atmosfera natalizia ricca di storia e cultura. Un evento che, ogni anno, ripropone con entusiasmo la magia del Natale, attirando numerosi partecipanti e appassionati delle tradizioni popolari.

Casalnuovo Monterotaro si prepara a rivivere la magia del Natale con il tradizionale presepe vivente, giunto alla IX edizione, un evento ormai atteso dalla comunità e dai visitatori dei paesi limitrofi. A organizzare la manifestazione è la Pro Loco De Rocca di Casalnuovo Monterotaro, in sinergia.

