Potenza riscopre la Sarachella | un simbolo storico a rischio sbiadimento tra identità e futuro della tradizione

Potenza si avvicina a un fine settimana dedicato alla Sarachella, un simbolo storico della città che rischia di sbiadire con il passare del tempo. La comunità locale si mobilita per proteggere questa tradizione, tra nostalgia e desiderio di preservare un pezzo importante dell’identità potentina. La città si prepara a discutere sul futuro di questa tradizione, tra eventi culturali e momenti di confronto.

La Sarachella Potentina: Un’Identità Fragile tra Storia e Futuro. Potenza si prepara ad un fine settimana all’insegna della tradizione e della riflessione culturale. Sabato 14 febbraio 2026, la galleria civica “Cosenza” ospiterà un incontro dedicato alla “Sarachella”, la maschera che da secoli rappresenta un simbolo identitario per la città e il suo territorio. L’iniziativa, promossa da, si preannuncia come un momento cruciale per riscoprire e valorizzare un patrimonio culturale che rischia di sbiadire nel tempo. L’evento, fissato per le ore 18:00, si configura come un’occasione unica per analizzare il ruolo della Sarachella non solo come espressione folkloristica, ma come vero e proprio elemento di coesione sociale e di appartenenza per la comunità potentina.🔗 Leggi su Ameve.eu

