Castro regala il successo al Bologna contro il Brann

Castro segna il gol decisivo e porta il Bologna alla vittoria contro il Brann. La partita si è giocata a Bergen, dove i rossoblù hanno mostrato determinazione fin dall’inizio. Castro ha approfittato di un'occasione al 70’, superando il portiere avversario con un tiro preciso. Il Brann ha tentato di rispondere, ma senza riuscire a segnare. Il risultato di 1-0 dà al Bologna un vantaggio importante in vista della partita di ritorno. La squadra si prepara ora a difendere il risultato in Italia.

BERGEN (NORVEGIA) (ITALPRESS) – Vince di misura il Bologna, che grazie alla rete di Castro batte i norvegesi del Brann per 1-0 nella gara d'andata del playoff di Europa League. Terreno di gioco dalla complessa lettura, con zolle sparse per tutto il campo a creare problemi alla gestione palla delle due squadre. Al Bologna bastano però nove minuti per trovare la rete del vantaggio, grazie al suggerimento di Cambiaghi per Castro che, defilato sulla sinistra dell'area di rigore, lascia partire il mancino a incrociare sul quale non può nulla Dyngeland. La risposta del Brann arriva al 23?, quando sugli sviluppi di corner Myhre devia di testa trovando la risposta in tuffo di Skorupski, il quale deve poi anche deviare il tap-in da sotto misura di Thornsteinsson.