Castro confermato titolare contro il Brann | Italiano ancora incerto

Santiago Castro giocherà titolare contro il Brann, confermato dall’allenatore Italiano, dopo aver dimostrato di essere in buona forma in allenamento. Il giovane attaccante argentino ha segnato due gol nelle ultime partite e ha conquistato il suo spazio nel reparto offensivo del Bologna. La società si aspetta che possa portare energia e nuove possibilità in una partita decisiva.

In Bologna l’attenzione è concentrata su Santiago Castro, punta argentina che sta crescendo al punto da guidare l’attacco in una trasferta delicata contro il Brann. Negli ultimi impegni ha mostrato una forma solida e decisiva, siglando gol pesanti contro la Lazio in Coppa Italia e contro il Torino in campionato, con la partita europea che appare come una tappa cruciale per il suo percorso di maturazione. La scelta di affidare la terza maglia da titolare consecutiva a Castro risponde sia al merito del giovane argentino sia a una necessità numerica nelle ultime settimane. Thijs Dallinga resta un’incognita a causa di un contusione che lo tiene ai box: lo staff medico dirà se potrà essere convocato solo dopo la rifinitura odierna.🔗 Leggi su Mondosport24.com Bologna, Castro verso la terza da titolare: col Brann tocca ancora a lui! I dubbi di ItalianoCastro torna in campo da titolare contro il Brann, dopo aver dimostrato di essere in buona forma durante gli allenamenti, e questa scelta potrebbe confermare la sua presenza anche nella prossima partita di Europa League. Bologna-Milan: emergenza rossonera in attacco. Italiano ha scelto, Castro parte titolareI rossoneri affrontano una vera emergenza in attacco. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Le probabili formazioni della 25^ giornata; Il ritorno di Cristiano Ronaldo nella formazione titolare rafforza l’Al-Nassr nel duello contro l’Al-Fateh; Bologna, testa al Torino: indisponibili e probabili undici titolari; Bologna-Lazio, le probabili formazioni: Italiano va su Castro, conferma per Maldini. Probabili formazioni Bologna-Lazio di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su Castro, Dallinga, Joao Mario, Gila, Romagnoli, Basic e Provstgaard Bologna e Lazio si sfidano nell'ultimo quarto di finale di Coppa Italia: chi vince va in semifinale, chi perde vie facebook