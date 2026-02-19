Castro fa un gol da vero attaccante al Brann e difende il Bologna | Dette cose non vere sul nostro spogliatoio

Santiago Castro ha segnato un gol decisivo contro il Brann, contribuendo alla vittoria del Bologna nell’andata dei playoff di Europa League. Il giocatore ha commentato le voci che circolano sullo spogliatoio, definendole false e infondate. Castro ha spiegato che non ci sono problemi tra i compagni e che l’ambiente rimane positivo. La partita si è conclusa 1-0 e ora il Bologna si prepara alla sfida di ritorno, confidando nel suo attaccante. La prossima gara si giocherà tra due settimane.

Santiago Castro fa un gol da vero attaccante al Brann, permettendo al Bologna di vincere l'andata dal playoff di Europa League, e difende lo spogliatoio emiliano: "Dette cose non vere". Brann Bologna 0-1: vittoria importante dei rossoblù in trasferta, si decide tutto al Dall'Ara! Decide il gol di Castro. Il Bologna ha conquistato una vittoria importante in trasferta contro il Brann, grazie a un gol di Castro. Castro regala il successo al Bologna contro il Brann. Castro segna il gol decisivo e porta il Bologna alla vittoria contro il Brann. Il Bologna sbanca Bergen con un altro gol di Castro. A decidere l'andata del play off di Europa League con il Brann è un bel diagonale dell'argentino al nono minuto su assist di Cambiaghi. I rossoblù vincono la quarta gara esterna di fila in coppa. Castro segna anche in Europa: Brann-Bologna 0-1. Vittoria dei rossoblù in Norvegia nell'andata dei playoff per approdare agli ottavi. Il ritorno fra sette giorni al Dall'Ara. Italiano: "Gol Castro grande giocata, da attaccante vero". Bernardeschi: "Vittoria importantissima"