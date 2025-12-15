Una donna è stata derubata di soldi e gioielli con la truffa del finto direttore di banca

Una donna di 68 anni è stata vittima di una truffa del finto direttore di banca, che le ha sottratto circa 12.000 euro tra denaro e gioielli. L'episodio è avvenuto sabato 13 dicembre, quando due uomini hanno messo in atto una brillante strategia per raggirarla e appropriarsi dei suoi beni.

© Romatoday.it - Una donna è stata derubata di soldi e gioielli con la truffa del finto direttore di banca Una donna di 68 anni derubata di soldi e gioielli con un bottino finale di 12mila euro. Una truffa del "finto direttore di banca" messa in atto da due soggetti, che è andata in scena sabato 13 dicembre. Due gli uomini - di 27 e 21 anni, originari delle province di Napoli e Caserta - sono stati.