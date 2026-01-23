L' ennesima truffa del finto incidente stradale | ottantenne derubata di gioielli e preziosi

Una recente truffa ai danni di un’anziana di Ribera evidenzia ancora una volta le insidie delle false comunicazioni. Un uomo si è presentato alla porta della pensionata, sostenendo che il suo figlio fosse coinvolto in un incidente e chiedendo denaro. In questo modo, sono stati sottratti alla vittima gioielli e preziosi. È importante essere cauti e verificare sempre le situazioni prima di agire o consegnare denaro.

Ennesima truffa ai danni di anziani in provincia di Agrigento. Vittima del raggiro una pensionata ottantenne di Ribera, ingannata da un uomo che si è presentato alla sua porta sostenendo che il figlio fosse rimasto coinvolto in un incidente stradale con una donna incinta e che servisse denaro per.

