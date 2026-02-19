Antonio Cassano critica duramente l’Inter dopo la sconfitta per 3-1 contro il BodoGlimt nei playoff di Champions League. L’ex calciatore evidenzia come il freddo non possa essere un alibi e definisce la partita come la peggiore degli ultimi tempi dei nerazzurri sotto la guida di Chivu. Cassano è convinto che al ritorno in Italia, l’Inter cambierà marcia e si riprenderà la qualificazione. La squadra si prepara ora a reagire, sperando di invertire il risultato.

Inter News 24 Cassano severo nel giudizio dei nerazzurri dopo l’andata dei playoff di Champions League contro il BodoGlimt terminata 3-1 per i norvegesi. Antonio Cassano, ex calciatore e opinionista, è intervenuto a Viva El Futbol per commentare la sconfitta dell’ Inter contro il BodoGlimt nel playoff di Champions League. La partita ha visto i nerazzurri soccombere per 3-1 in una prestazione deludente, che ha scatenato molte discussioni nel post-partita. LA SCONFITTA INASPETTATA, MA NON TROPPO – « La sconfitta è stata inaspettata fino ad un certo punto: ha preso tre gol il City, ha perso l’Atletico e la Juve ha rischiato le penne. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cassano severo: «Freddo? Alibi. La peggior partita dell’Inter di Chivu, ma sono sicuro che al ritorno succederà questo»

Chivu si racconta sui canali Uefa: «Dell’Inter ti innamori subito. Sono una persona migliore. 2010? Erano 45 anni che l’Inter non la vinceva, è stato bello per questo»Cristian Chivu si apre sui canali UEFA, condividendo le sue emozioni legate all’Inter e alla vittoria del 2010, dopo 45 anni di attesa.

Cassano affossa l’Inter: «2025 fallimentare. E Chivu voleva questo giocatore» Antonio Cassano ha commentato un possibile scenario futuro per l’Inter, sostenendo che il 2025 potrebbe essere un anno difficile per la squadra.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.