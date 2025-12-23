Cassano affossa l’Inter | 2025 fallimentare E Chivu voleva questo giocatore 

Antonio Cassano ha commentato un possibile scenario futuro per l’Inter, sostenendo che il 2025 potrebbe essere un anno difficile per la squadra. Secondo le sue parole, questa previsione si basa su alcune scelte fatte dal club, tra cui la volontà di Chivu di inserire specifici giocatori nella rosa. Un’analisi che invita a riflettere sulla direzione futura del club e sulle decisioni prese in ambito di mercato.

Inter News 24 Antonio Cassano ha affossato l’Inter, indicando il 2025 della compagine meneghina fallimentare. Poi un retroscena di mercato su Chivu. Antonio Cassano, ex attaccante di Bari, Sampdoria, Roma, Real Madrid e anche Inter, ha parlato ai microfoni di Viva El Futbol. Tra i temi toccati c’è stato proprio l’andamento della compagine nerazzurra, che a suo dire nel 2025 è stato fallimentare. Poi una battuta anche sul mercato e su un calciatore voluto a tutti i costi da Chivu. Vediamo le dichiarazioni dell’ex talento di Bari Vecchia. LEGGI ANCHE: Bologna Inter, parla Cassano: «Inter squadra più forte del campionato, ma il Bologna. 🔗 Leggi su Internews24.com

