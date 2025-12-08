Chivu si racconta sui canali Uefa | Dell’Inter ti innamori subito Sono una persona migliore 2010? Erano 45 anni che l’Inter non la vinceva è stato bello per questo

Cristian Chivu si apre sui canali UEFA, condividendo le sue emozioni legate all’Inter e alla vittoria del 2010, dopo 45 anni di attesa. Alla vigilia della sfida contro il Liverpool, il difensore e tecnico nerazzurro riflette sulla sua carriera, sul legame con la squadra e l’importanza di quegli anni nella sua vita.

Chivu si racconta sui canali Uefa. Alla vigilia del match contro il Liverpool il tecnico dell'Inter ha parlato così tra Champions e vita personale Alla vigilia della super sfida di Champions League Inter Liverpool, Cristian Chivu si è raccontato ai microfoni dei canali ufficiali UEFA, aprendo una finestra sulla sua carriera, sul legame con il

