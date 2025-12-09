Cassano non ha dubbi | Scudetto? Inter la squadra più forte Sono convinto che tra qualche mese accadrà questa cosa in classifica

Antonio Cassano si è espresso sulla corsa allo scudetto, dichiarando che, a suo avviso, l’Inter è la squadra più forte e che, nel prossimo futuro, la classifica potrebbe riflettere questa supremazia. Le sue parole seguono la recente vittoria del Milan contro il Torino, alimentando il dibattito sul duello per il titolo in Serie A.

Inter News 24 L’ex attaccante dell’Inter, Antonio Cassano, ha voluto dir la sua sulla lotta scudetto in Serie A dopo la vittoria del Milan contro il Torino. Nel corso dell’ultima puntata di Viva el Futbol, Antonio Cassano ha commentato gli scenari della Serie A dopo la vittoria del Milan contro il Torino, esprimendo un giudizio netto sulla lotta Scudetto. L’ex attaccante barese ha bocciato le ambizioni dei rossoneri: nonostante i tre punti, non ritiene il Diavolo all’altezza delle dirette concorrenti, prevedendo un inevitabile distacco dalla vetta nel prosieguo della stagione. Secondo l’opinionista, la corsa al tricolore sarà un duello esclusivo tra due compagini. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cassano non ha dubbi: «Scudetto? Inter la squadra più forte. Sono convinto che tra qualche mese accadrà questa cosa in classifica»

