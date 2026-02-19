Cassano contro Tonali | Scarso In Premier non la prende mai Allegri? Quando era al Milan non …
Antonio Cassano ha criticato Sandro Tonali, definendolo “scarso” e affermando che in Premier League non riesce mai a inserirsi. L’ex calciatore del Milan ha anche commentato il lavoro di Allegri, ricordando il suo periodo al Milan e sottolineando alcune differenze di approccio. Cassano ha spiegato che il centrocampista italiano fatica a trovare continuità all’estero, mentre Allegri continua a mantenere le sue scelte senza grandi novità. La discussione si è concentrata sulle difficoltà di alcuni giocatori italiani in campionati stranieri.
"Non voglio essere scortese. Ma si può paragonare Tonali e Barella a Donnarumma? Essù". L'ex calciatore del Milan Antonio Cassano è stato intervistato da 'Il Messaggero' e non ha risparmiato nessuno. Il pensiero sull'ex rossonero Sandro Tonali: "Gioca in Premier League? Non la prende mai. Corre, corre, facesse atletica, no? Ripeto: Tonali e Barella sono scarsi. Barella una volta correva, ora non lo fa più. Serve gente di qualità. Il calcio è qualità, idea. Prendiamo Sucic, sta facendo la differenza e ha qualità". LEGGI ANCHE: Allegri dopo Milan-Como: "Fabregas? Ho difeso Saelemaekers". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
