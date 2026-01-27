Cassano contro Allegri | Non è credibile è scarso e pure bugiardo Il Milan gli darà il benservito

In un confronto pubblico, Antonio Cassano critica duramente Massimiliano Allegri, accusandolo di scarsa credibilità e di essere bugiardo. L’ex calciatore, che ha vestito la maglia del Milan, esprime il suo punto di vista sulla gestione tecnica attuale della squadra e sul futuro di Allegri. Questa presa di posizione evidenzia le tensioni e le opinioni contrastanti nel mondo del calcio italiano.

"Dove arriverà il Milan? Non tra le prime quattro - ha detto sicuro Allegri -. Le pagelle di Roma-Milan: 6 ad Allegri e 6,5 a Gasperini, questa è la competenza nel calcio italiano. Con questo sono 7 anni che Allegri non vince il campionato e non lo vincerà neanche quest’anno, come non vincerà la Coppa Italia". Cassano ha quindi proseguito così. "La Roma poteva vincere 5-0, senza se e senza ma. Allegri continua a far ridere i polli, a Como e all’Olimpico gli hanno fatto 70 tiri. A fine gara ha detto di avere la partita in mano sull’1-0. Oggi Allegri non è credibile, è un allenatore scarso e pure bugiardo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

