Cassano | Allegri ha sempre proposto zero Al Milan non facevamo quello che ci diceva Tonali? Scarso

Antonio Cassano ha criticato duramente Allegri, affermando che il tecnico ha sempre proposto poche idee e non ha mai fatto cambiare atteggiamento alla squadra. Ricorda i momenti al Milan, dove i giocatori non seguivano le indicazioni dell’allenatore in campo. Inoltre, Cassano ha commentato negativamente le prestazioni di Tonali, definendolo “scarso”. La sua voce si fa sentire forte, anche su aspetti tecnici e relazioni tra i protagonisti. La discussione si sviluppa su quanto avviene nel calcio italiano attuale.

"Non voglio essere scortese. Ma si può paragonare Tonali e Barella a Donnarumma? Essù". L'ex calciatore del Milan Antonio Cassano è stato intervistato da 'Il Messaggero' e non ha risparmiato nessuno. Il pensiero sull'ex rossonero Sandro Tonali: "Gioca in Premier League? Non la prende mai. Corre, corre, facesse atletica, no? Ripeto: Tonali e Barella sono scarsi. Barella una volta correva, ora non lo fa più. Serve gente di qualità. Il calcio è qualità, idea. Prendiamo Sucic, sta facendo la differenza e ha qualità".

