Da Lovecraft a Melville | ecco chi sono gli scrittori più grafomani della storia

Attraverso i secoli, alcuni scrittori si sono distinti per la loro insaziabile voglia di mettere nero su bianco ogni pensiero, ogni idea, ogni emozione. Da Lovecraft a Melville, passando per Doris Lessing, la loro passione per la scrittura ha sfiorato l’ossessione, lasciando un’eredità di pagine fitte e intense. Un viaggio tra le menti più grafomani della storia, alla scoperta di coloro che hanno trasformato la scrittura in una vera e propria mania creativa.

© Ilfattoquotidiano.it - Da Lovecraft a Melville: ecco chi sono gli scrittori più grafomani della storia “Da giovane avrei potuto diventare un medico o una agricoltrice, ma divenni una scrittrice a causa della frustrazione, come avviene a molti” dice Doris Lessing una decina d’anni prima di vincere il Nobel. Chissà se dopo la sua frustrazione scomparve. Nel Dizionario del grafomane (Sellerio) Antonio Castronuovo raccoglie storie di scrittori compulsivi, che hanno scritto tutta la vita, che hanno scritto troppo, che hanno scritto con l’angoscia di non riuscire a creare qualcosa di memorabile. Tra queste Louisa May Alcott, autrice di Piccole donne, che a furia di scrivere non riusciva più a chiudere la penna nella mano destra e fu costretta a imparare a scrivere con la sinistra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Montagne di libri all'ombra dei templi: chi sono (e con chi pubblicano) gli scrittori emergenti ad Agrigento Leggi anche: Le nuove penne di Palermo, chi sono gli scrittori esordienti che nei loro libri si ispirano alla Sicilia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Da Lovecraft a Melville: ecco chi sono gli scrittori più grafomani della storia - Routine bizzarre e abitudini maniacali: il nuovo libro di Antonio Castronuovo racconta le ossessioni degli scrittori più prolifici ... ilfattoquotidiano.it

Lovecraft, i mostri peggiori sono nascosti tra poesie e lettere - Come le terrorizzanti creature che affollano il suo mostruoso pantheon, l'opera di H. ilgiornale.it

Lovecraft secondo Houellebecq - Si muove come una rockstar, con il suo sguardo da serial killer, ma è considerato uno degli scrittori contemporanei più importanti. fantascienza.com

Herman Melville, Edgar Allan Poe, Stephen King, i miei autori preferiti . I vostri - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.