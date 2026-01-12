Chi sono i Senso D’Oppio ormai veterani di Zelig

I Senso D’Oppio, ormai veterani di Zelig, sono un duo formato da Pietro Casella e Francesco Lattarulo. Entrambi hanno iniziato la loro carriera nel teatro e nel cinema, collaborando con il regista torinese Daniele Gaglianone. La loro esperienza si distingue per un approccio sobrio e riflessivo, che ha permesso loro di affermarsi nel panorama comico italiano attraverso una comicità intelligente e misurata.

Pietro Casella e Francesco Lattarulo, membri fondatori dei Senso D’Oppio, hanno mosso i primi passi nel mondo del teatro e del cinema collaborando con il regista torinese Daniele Gaglianone. Alla loro attività drammaturga, però, hanno sempre accostato anche performance di strada, che hanno permesso loro di sviluppare una certa attitudine per la comicità. I Senso D’Oppio, prima e dopo l’addio di Fabrizio Nicastro. Insieme a Fabrizio Nicastro, debuttano come trio nel 1999, portando in scena delle gag che, in seguito, andranno a inserirei nel loro primo spettacolo, Scimia Sbriciolata. Nel 2007, iniziano a frequentare il laboratorio Zelig, tenuto da Teo Guadalupi presso il teatro civico di Chivasso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono i Senso D’Oppio, ormai “veterani” di Zelig Leggi anche: Chi sono i veterani Usa che hanno portato Machado a Oslo (e che la pregano di non tornare in Venezuela) Leggi anche: Su Football Manager 26 ci sono giovani centrocampisti che giocano come veterani La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sirat, il nuovo film di Óliver Laxe al cinema con MUBI, è un viaggio. E non ha senso parlare della trama. Ha senso parlare di queste persone che si muovono insieme, in gruppo, sulle tracce della musica e di una ragazza. Ci sono un padre e suo figlio, e ci son - facebook.com facebook Caro Lorenzo non é andata. Il meno “gigioneggiante” Bublik, diventato un giocatore “vero” con pochissime licenze si é preso la finale. Sono 9 ora gli ultimi atti persi tra ATP e Challenger da #Musetti che dovrà lavorare molto sulla gestione di questi appuntame x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.