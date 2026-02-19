Cassa integrazione l' analisi della Cisl per il biennio 2024-2025 | Fase estremamente delicata

La Cisl analizza la cassa integrazione nel biennio 2024-2025, evidenziando una fase molto delicata. La causa principale riguarda il rapido cambiamento economico che coinvolge le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. I dati mostrano un aumento dei lavoratori in cassa integrazione, soprattutto nel settore manifatturiero. Molti dipendenti si trovano ad affrontare periodi di incertezza e riduzioni di orario. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per evitare crisi occupazionali più profonde.

“L’analisi dei flussi relativi agli ammortizzatori sociali nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini delinea un panorama economico in profonda trasformazione”. I dati elaborati dall’Osservatorio Cisl Romagna evidenziano come il passaggio dal 2024 al 2025 non sia stato caratterizzato da una semplice variazione dei volumi, ma da una mutazione della tipologia di assistenza richiesta dalle imprese. Complessivamente, le ore autorizzate nel territorio romagnolo sono passate dalle 14.129.434 del 2024 alle 12.222.468 del 2025, segnando una flessione aggregata del 13,50%. Tuttavia, dietro questo calo numerico si nasconde un incremento rilevante della cassa straordinaria, segnale di criticità che si stanno spostando da una dimensione temporanea a una strutturale.🔗 Leggi su Forlitoday.it

