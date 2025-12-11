Crisi del calzaturiero del Rubicone Cgil Cisl e Uil | Si paga lo scotto del nanismo Centinaia di posti di lavoro persi

Il distretto calzaturiero del Rubicone attraversa da due anni una crisi acuta, con la chiusura di molte aziende e la perdita di centinaia di posti di lavoro. Cgil, Cisl e Uil evidenziano come questa difficile situazione sia il risultato delle dimensioni ridotte delle imprese locali, con ripercussioni significative sull’occupazione e sull’economia del territorio.

Il distretto calzaturiero del Rubicone vive da due anni una crisi profonda che ha già portato alla chiusura di diverse realtà della filiera e alla perdita di centinaia di posti di lavoro. Le aziende titolari dei marchi che hanno reso noto il territorio a livello internazionale mostrano segnali di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Un affondo diretto, senza giri di parole. Pasquale Morgese, imprenditore pugliese nel settore calzaturiero ed ex socio di Chiara Ferragni, rompe per la prima volta il silenzio e ricostruisce gli ultimi anni di collaborazione con l’influencer, ormai approdati in tribun - facebook.com Vai su Facebook

Calzaturiero, i sindacati: “Crisi del distretto del Rubicone sia priorità nazionale” - Cgil, Cisl e Uil, attraverso una nota congiunta, intervengono in merito alla crisi del distretto calzaturiero del Rubicone. Lo riporta corrierecesenate.it

Cgil- Cisl, 'risposte tampone a crisi calzature nelle Marche' - È l'allarme lanciato dalla Filctem Cgil Fermo, con Frediana Tarquini, e dalla Femca Cisl Marche, con Francesco ... Segnala ansa.it