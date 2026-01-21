Metalmeccanici a Forlì-Cesena +15% di cassa integrazione Cisl | Preoccupano le vertenze Sacim e Bipres
Nel territorio di Forlì-Cesena, i metalmeccanici registrano un aumento del 15% nelle ore di cassa integrazione, segnalando una fase di rallentamento nel settore. La Cisl esprime preoccupazione per le vertenze Sacim e Bipres, evidenziando le sfide che imprese e lavoratori devono affrontare in un contesto economico complesso, che mette a rischio la stabilità dell’occupazione e richiede attenzione e interventi mirati.
Un settore strategico che rallenta, imprese sotto pressione e un contesto economico che rende sempre più complessa la tenuta dell’occupazione. È il quadro emerso dal Consiglio generale della Fim Cisl Romagna, svoltosi oggi a Cesena.A fotografare la situazione del comparto metalmeccanico romagnolo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Crisi automotive, l'allarme di Fim-Cisl Puglia: "Diverse vertenze e indotto ancora in cassa integrazione”Il settore metalmeccanico in Puglia attraversa una fase difficile, con numerose vertenze aperte e aziende ancora in cassa integrazione.
Leggi anche: Lavoro e aziende in crisi, crescono le ore di cassa integrazione a Forlì-Cesena. Segno meno a Rimini e Ravenna
Argomenti discussi: Elezioni Rls alla Ri.ve.el, l'Ugl Metalmeccanici fa il pieno: Siamo il primo sindacato.
METEO, DAL FREDDO AL MITE ATLANTICO - Nel frattempo resiste in alcune aree del Forlivese la neve dell'Epifania (in città sono caduti fino a 18,5 centimetri). E i benefici sono importanti - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.