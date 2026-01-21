Metalmeccanici a Forlì-Cesena +15% di cassa integrazione Cisl | Preoccupano le vertenze Sacim e Bipres

Nel territorio di Forlì-Cesena, i metalmeccanici registrano un aumento del 15% nelle ore di cassa integrazione, segnalando una fase di rallentamento nel settore. La Cisl esprime preoccupazione per le vertenze Sacim e Bipres, evidenziando le sfide che imprese e lavoratori devono affrontare in un contesto economico complesso, che mette a rischio la stabilità dell’occupazione e richiede attenzione e interventi mirati.

