Caso Vinicius Lilian Thuram | Dalle parole di Mou emerge narcisismo bianco è un piccolo uomo

Lilian Thuram critica duramente le parole di Mourinho nel caso Vinicius, accusandolo di narcisismo bianco e di atteggiarsi da vittima. Thuram, ex calciatore impegnato nella lotta contro il razzismo, dice che le dichiarazioni dell’allenatore del Real Madrid rivelano un comportamento arrogante e superficiale. Secondo lui, Mourinho cerca di spostare l’attenzione, ma il vero problema resta la discriminazione subita dal giovane calciatore brasiliano. Thuram sottolinea che è sbagliato attribuire a Vinicius la colpa di quanto gli accade, e invita a riflettere sulla reale natura di questi discorsi.

Scende in campo Thuram. Non il nerazzurro Marcus, né il bianconero Khephren, bensì Lilian, il papà dei due giocatori, ex campione del Mondo con la Francia nel 1998, ma ormai figura di spicco nella battaglia contro il razzismo. E stavolta l'ex difensore di Parma e Juventus prende posizione sul caso dell'attaccante del Real Madrid Vinicius, insultato durante la partita contro il Benfica dall'argentino Gianluca Prestianni. Nel mirino di Thuram Senior ci finisce però Mourinho, il tecnico dei lusitani, che non ha assunto una chiara posizione di condanna nei confronti dell'atto denunciato anche da Mbappé. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

