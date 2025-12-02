Lilian Thuram scherza sul figlio Marcus | Mi fa arrabbiare è nato con…

Lilian Thuram. Lilian Thuram, icona del calcio mondiale e ora padre di due calciatori professionisti di successo, tra cui l’attaccante dell’ Inter – Marcus Thuram – ha offerto una rara prospettiva sul suo ruolo di genitore in un’intervista a Tuttosport. L’ex difensore ha subito voluto stabilire una distanza emotiva e professionale tra il suo glorioso passato e il presente dei suoi figli, invitando la stampa e il pubblico a non cadere nel facile paragone. “ I miei figli non sono me. Lasciateli tranquilli, lasciateli giocare ” è stato l’appello di Thuram senior. Questa dichiarazione riflette la volontà di tutelare Marcus e suo fratello dalla pressione e dal peso di un cognome così importante nel mondo del calcio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

