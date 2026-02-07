Trapianto saltato per un bambino di 2 anni | il cuore espiantato a Bolzano arriva a Napoli nel ghiaccio secco Aperte tre inchieste

A Bolzano, il cuore di un bambino di due anni non è stato conservato correttamente e il trapianto è stato annullato. Il cuore, conservato in ghiaccio secco, è stato trasportato a Napoli, dove ora sono aperte tre indagini. La famiglia del bambino è in attesa di aggiornamenti, mentre le autorità cercano di capire cosa sia successo.

ALTO ADIGENAPOLI - Un errore nella conservazione del cuore da impiantare a un bambino di 2 anni e il trapianto salta. Il grave episodio di malasanità avvenuto il 23 dicembre scorso parte dalla Val Venosta e arriva a Napoli. Oggi sono tre le inchieste aperte per chiarire l'accaduto ed eventuali responsabilità: una della Procura di Napoli, una di quella di Bolzano e l'indagine amministrativa interna all'ospedale campano Monaldi, dove sarebbe dovuto avvenire il trapianto. Natale amaro I fatti risalgono ai giorni prima di Natale. In Val Venosta muore un bambino di 4 anni. Nella tragedia, i suoi genitori acconsentono all'espianto degli organi.

