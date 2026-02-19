caso lilly botta e risposta col vedovo e le ultime parole di sterpin

Claudio Sterpin, vedovo di Liliana Resinovich, ha risposto alle accuse che circolano sul suo conto, alimentando le tensioni intorno al caso. La scomparsa di Liliana, avvenuta il 14 dicembre 2021 a Trieste, e il ritrovamento del suo corpo in un bosco, hanno suscitato molti dubbi. Sterpin ha dichiarato di essere innocente e ha chiesto di fare chiarezza sulla vicenda. Nel frattempo, le autorità continuano a indagare, cercando di capire cosa sia accaduto in quei giorni. La vicenda resta aperta e senza risposte definitive.

La morte di Claudio Sterpin ha scosso l’opinione pubblica che ora si interroga sul destino delle indagini relative alla morte di Liliana Resinovich, scomparsa da Trieste la mattina del 14 dicembre 2021 e ritrovata cadavere tre settimane più tardi nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico giuliano. La testimonianza di Sterpin però è in possesso degli inquirenti, che l’hanno cristallizzata in un incidente probatorio richiesto da Nicodemo Gentile, legale dei famigliari di Lilly. “Il mio pensiero è a Claudio come personaggio importantissimo per Trieste perché è stato un grande maratoneta. Dopo tutto quello che lui ha detto su Liliana, la cosa è diversa”, ha dichiarato ospite in studio a “Chi l’ha visto?” Sebastiano Visintin, vedovo della donna e indagato per omicidio e occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

