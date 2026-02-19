Caso Lilly botta e risposta col vedovo e le ultime parole di Sterpin
Claudio Sterpin, vedovo di Liliana Resinovich, ha risposto alle accuse che circolano sul suo conto, alimentando le tensioni intorno al caso. La scomparsa di Liliana, avvenuta il 14 dicembre 2021 a Trieste, e il ritrovamento del suo corpo in un bosco, hanno suscitato molti dubbi. Sterpin ha dichiarato di essere innocente e ha chiesto di fare chiarezza sulla vicenda. Nel frattempo, le autorità continuano a indagare, cercando di capire cosa sia accaduto in quei giorni. La vicenda resta aperta e senza risposte definitive.
La morte di Claudio Sterpin ha scosso l’opinione pubblica che ora si interroga sul destino delle indagini relative alla morte di Liliana Resinovich, scomparsa da Trieste la mattina del 14 dicembre 2021 e ritrovata cadavere tre settimane più tardi nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico giuliano. La testimonianza di Sterpin però è in possesso degli inquirenti, che l’hanno cristallizzata in un incidente probatorio richiesto da Nicodemo Gentile, legale dei famigliari di Lilly. “Il mio pensiero è a Claudio come personaggio importantissimo per Trieste perché è stato un grande maratoneta. Dopo tutto quello che lui ha detto su Liliana, la cosa è diversa”, ha dichiarato ospite in studio a “Chi l’ha visto?” Sebastiano Visintin, vedovo della donna e indagato per omicidio e occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Claudio Sterpin, l’ultima voce di Lilly: si spegne il custode inquieto del caso ResinovichClaudio Sterpin, noto come l’ultima voce di Lilly, è morto a 86 anni lasciando un vuoto tra chi seguiva da vicino il caso Resinovich.
Le imprese sportive, i silenzi e la verità per Lilly: le molte vite di Claudio SterpinClaudio Sterpin ha vissuto due vite diverse, e questa è la causa della sua complessità.
Liliana Resinovich: la svolta nel 2026 con un colpo di scena
Caso Lilly, cosa cercano gli inquirenti: Sebastiano travolto e coinvolto. Il giallo della sosiaOra la difesa di Sebastiano Visintin, vedovo della donna e unico indagato per l’omicidio, torna a parlare di suicidio. Tra i dettagli della consulenza Cattaneo, si legge che Resinovich potrebbe essere ... ilgiornale.it
Caso Lilly, Sebastiano sulla morte di Claudio Sterpin: "Ha portato con sé i segreti e le cose che sapeva sulla scomparsa di Lilly". #DentrolaNotizia x.com
Marina Baldi, nel team che assiste la nipote di Lilly, Veronica: “Quando ho saputo la notizia ho provato un grande dispiacere. In questi anni se non ci fosse stato lui questo caso sarebbe stato archiviato presto come suicidio. Mai visto zone d’ombra nel suo r facebook