Le imprese sportive i silenzi e la verità per Lilly | le molte vite di Claudio Sterpin

Claudio Sterpin ha vissuto due vite diverse, e questa è la causa della sua complessità. La prima, legata al mondo dello sport, si intreccia con le sue attività di allenatore e appassionato di fitness. La seconda, più nascosta, riguarda le sue battaglie personali e i momenti di silenzio che ha scelto di vivere. Un esempio concreto sono le sue sessioni di allenamento mattutine in un parco vicino casa, dove si vede spesso mentre motiva giovani atleti.

Ci sono almeno due vite che bisognerebbe raccontare, quando si pensa all'esistenza di Claudio Sterpin. Tra corse ad altissimo livello e la vicenda Resinovich, il ritratto del triestino morto a 86 anni Ci sono almeno due vite che bisognerebbe raccontare, quando si pensa all'esistenza di Claudio Sterpin. Come spesso accade da queste parti, sul confine orientale d'Italia, la narrazione locale fa a pugni con ciò che viene disegnato appena le notizie finiscono nel tritacarne nazionale. Per l'opinione pubblica Sterpin è stato l'amante di Liliana Resinovich, “l'amico speciale”, “l'ultima persona a sentire la sua voce la mattina del 14 dicembre 2021”.🔗 Leggi su Triesteprima.it Claudio Sterpin, l’ultima voce di Lilly: si spegne il custode inquieto del caso Resinovich Claudio Sterpin, noto come l’ultima voce di Lilly, è morto a 86 anni lasciando un vuoto tra chi seguiva da vicino il caso Resinovich. Addio a Claudio Sterpin, cercava la verità sulla morte di Liliana Resinovich Claudio Sterpin, noto maratoneta triestino, è morto questa notte dopo aver passato mesi a cercare risposte sulla scomparsa di Liliana Resinovich. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Poste, Sonia portalettere a La Salle tra quotidianità e grandi imprese sportive; Giochi Olimpici: anche Cremona protagonista con imprese e il supporto di Confartigianato; Film e serie Tv sugli sport invernali più amati in Italia: la classifica JustWatch tra neve, ghiaccio e grandi imprese; Confederazione italiana dello Sport, eletto all'unanimità Marco Mansueto. Poste, Sonia portalettere a La Salle tra quotidianità e grandi imprese sportiveRoma, 12 feb. (Adnkronos) - Anche nei territori più remoti, dove la montagna detta i tempi e le distanze sembrano allungarsi, il recapito postale continua a rappresentare un servizio essenziale, un pr ... msn.com Narbolia, un murale per celebrare le imprese sportive di Alessia OrroLe gesta sportive di Alessia Orro, campionessa olimpica e del mondo di pallavolo femminile, saranno presto celebrate in un murale all’ingresso del paese. L’annuncio è arrivato dal sindaco Gian ... unionesarda.it Ecco come Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, ha reagito alla notizia della morte di Claudio Sterpin. L’intervista integrale sul nostro sito facebook E' morto Claudio Sterpin, l'amico di Liliana Resinovich, aveva 86 anni x.com