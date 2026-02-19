L’ex principe Andrea arrestato dopo le ultime accuse nel caso Epstein

Il fermo per abuso d’ufficio nella sua residenza a Wood Farm, Sandrigham, nell’Est dell’Inghilterra. L’ex principe Andrea, fratello di Re Carlo III, è stato arrestato dalla polizia britannica per abuso d’ufficio. Lo riportano la Bbc e altri media britannici. L’arresto è avvenuto nella sua residenza, a Wood Farm, Sandringham, nell’Est dell’Inghilterra. Andrea, che proprio oggi compie 66 anni, recentemente era stato privato del titolo di principe. © TAGFIN S.r.l. – Sede Legale: Via dell’Annunciata, 7 20121 Milano (MI) . 🔗 Leggi su Lettera43.it

Leggi anche: Gb: caso Epstein, arrestato ex principe Andrea

Leggi anche: Caso Epstein, media: arrestato l’ex principe Andrea

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: L’ex principe Andrea è stato cacciato nel cuore della notte dal Royal Lodge; L’ex principe Andrea indagato dalla polizia britannica, rischia il carcere; Scandalo Epstein, così re Carlo ha dato due milioni ad Andrea per chiudere il caso Giuffre; Parabola di un royal caduto in disgrazia: la foto-storia dell'ex principe Andrea.

Principe Andrea, la polizia nella sua casa a Sandringham: cosa sta succedendo. Oggi l'ex principe compie 66 anniLa polizia è stata avvistata oggi a Sandringham, dove il principe Andrew si trova e sta festeggiando il suo 66esimo compleanno. Sei auto della polizia senza contrassegni sono ... ilmessaggero.it

Arrestato l'ex principe Andrea per gli Epstein files. Starmer: Nessuno è al di sopra della leggeClamoroso sviluppo dello scandalo nella casa reale britannica. La polizia è intervenuta stamattina nella tenuta di Sandringham. Re Carlo aveva dato piena ... huffingtonpost.it

Il principe Andrea è stato avvistato a Marsh Farm mentre controllava i lavori di ristrutturazione della sua nuova casa. facebook

Regno Unito: l’ex principe Andrea inoltrò un briefing riservato del Tesoro ad un amico banchiere x.com