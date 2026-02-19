L’ex principe Andrea arrestato dopo le ultime accuse nel caso Epstein
L’ex principe Andrea, coinvolto nelle accuse legate al caso Epstein, è stato arrestato dalla polizia britannica. Le autorità lo hanno fermato ieri mattina a seguito di nuove denunce di abusi. La notizia ha suscitato grande attenzione in tutta la stampa, considerando il suo ruolo pubblico e la sua famiglia reale. Andrea si trova ora in custodia e dovrà rispondere delle accuse mosse contro di lui. La sua posizione sarà valutata nei prossimi giorni dagli investigatori.
Il fermo per abuso d'ufficio nella sua residenza a Wood Farm, Sandrigham, nell'Est dell'Inghilterra. L'ex principe Andrea, fratello di Re Carlo III, è stato arrestato dalla polizia britannica per abuso d'ufficio. Lo riportano la Bbc e altri media britannici. L'arresto è avvenuto nella sua residenza, a Wood Farm, Sandringham, nell'Est dell'Inghilterra. Andrea, che proprio oggi compie 66 anni, recentemente era stato privato del titolo di principe.
