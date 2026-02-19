Bill Gates annulla discorso al vertice indiano sull’IA dopo il caso Epstein

Bill Gates ha cancellato il suo intervento al vertice sull’intelligenza artificiale in India, a causa delle recenti polemiche legate al caso Epstein. La decisione arriva dopo che sono circolate notizie su presunti legami del fondatore di Microsoft con Epstein, che hanno suscitato scalpore. Gates avrebbe dovuto partecipare a un panel davanti a numerosi esperti e politici, ma ha preferito non intervenire per evitare ulteriori fraintendimenti. La sua assenza si fa notare in un evento già sotto i riflettori. Ora si attende una sua spiegazione ufficiale sulla questione.

