L’ex principe Andrea, figlio della regina Elisabetta II, è stato arrestato a causa di accuse di abuso di ufficio e coinvolgimento in un caso di traffico di minori. La polizia britannica ha confermato il fermo dopo settimane di indagini. L’arresto arriva in un momento di grande attenzione mediatica sul caso Epstein, legato a presunti abusi e rete di potere. Le autorità britanniche hanno deciso di approfondire le accuse, mentre l’ONU chiede un’indagine autonoma sui fatti. La vicenda scuote l’opinione pubblica internazionale.

Il terzo figlio della regina Elisabetta II è stato fermato con l'accusa di abuso di ufficio. Intanto, l'Onu che brigava con il finanziere invoca un’inchiesta indipendente. Il pedofilo, però, aveva legami forti con molti membri dell’ente. Hillary Clinton: «Io e mio marito usati come diversivo per tutelare Donald Trump ». La polizia britannica ha arrestato Andrew Mountbatten-Windsor. Lo ha reso noto l'emittente Sky News. Questa mattina, sei volanti della polizia e circa otto agenti in abiti civili sono stati visti arrivare nella tenuta di Sandringham proprio nel giorno del suo sessantaseiesimo compleanno. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Caso Epstein, arrestato l'ex principe Andrea

Caso Epstein, media: arrestato l’ex principe AndreaL’ex principe Andrea, Andrew Mountbatten-Windsor, è stato arrestato a causa del suo coinvolgimento nel caso Epstein.

Caso Epstein, arrestato l'ex principe Andrea. Terremoto nella famiglia reale ingleseL'ex principe Andrea è stato arrestato dalla polizia britannica per accuse di abuso d'ufficio, facendo tremare la famiglia reale inglese.

Caso Epstein, arrestato l'ex principe Andrea

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.